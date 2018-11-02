Со столичных улиц убирают летние кафе

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-02T12:23:44+03:00

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Уличные летние кафе в столице окончательно закрываются. Напомним, в этом году по всему городу разместили более 2 600 веранд закусочных, кофеен и ресторанов.

- Работа сезонных летних кафе завершилась, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский. - С 1 ноября московские рестораторы могут приступить к демонтажу летних веранд. На разбор конструкций им дается две недели. До 15 ноября летние кафе должны быть демонтированы и убраны на зиму до следующего сезона.

По его словам, в середине ноября Госинспекция по недвижимости проверит, все ли веранды исчезли с городских улиц. Тем, кто не успеет в положенный срок убрать все конструкции, грозит принудительный демонтаж. Кроме того, нарушителям «светит» штраф. Для юридических лиц сумма может составить до ста пятидесяти тысяч рублей. Если нарушение не устранят вовремя, тогда штраф вырастет до трехсот тысяч рублей.

Для коммерсантов, желающих получить бесплатные консультации по установке летних кафе, открылась информационная площадка при Московском контрольно-мониторинговом центре недвижимости (ГКУ «МКМЦН»). Прием проводится по будням с 11.00 до 15.00 (в пятницу - до 13.00) по адресу: Мясницкий проезд, дом 2/1. Предварительная запись на консультацию обязательна - (495) 957-75-00, доб. 35-770.

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