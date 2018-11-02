В столице объявят победителей премии «Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2018»

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-02T12:46:18+03:00

Гранты мэра - это еще один способ поддержки и развития одаренных детей и молодежи, - отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

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В субботу, 3 ноября, в Московском международном Доме музыки состоится церемония вручения грантов мэра Москвы 2018 в сфере культуры и искусства. В этом году в финал прошли 84 солиста и 15 коллективов из 40 образовательных учреждений.

- Гранты мэра Москвы в области культуры и искусства - это еще один способ поддержки и развития одаренных детей и молодежи, которые добились первых серьезных успехов в искусстве, - отметила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. - В столице создана уникальная система творческого образования. Она охватывает все районы города и дает реальную возможность юным москвичам творчески реализовываться.

С 2007 до 2015 года талантливых учащихся в сфере творческого образования поощряли премиями правительства Москвы, но без проведения конкурсов. Новая система грантовой поддержки увеличила интерес одаренных детей. У них появилась возможность показать свои таланты и побороться за денежные призы. В 2015 году на присуждение премий претендовали 200 соискателей, в этом - количество заявок на гранты выросло до 3500.

Гранты мэра Москвы присуждаются в 19 номинациях. Помимо сольных артистов, в конкурсе участвуют творческие коллективы - хоры, оркестры, брасс-бенды и другие ансамбли, исполняющие репертуары в разных жанрах.

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