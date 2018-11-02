В Москве завершился сезон работы летний кафе

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-02T14:28:19+03:00

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В столице завершился сезон летних кафе. Теперь в течение двух недель все городские рестораны должны будут демонтировать веранды и открытые террасы.

«Период работы сезонных летних кафе подошел к концу. С 1 ноября московские рестораторы могут приступить к демонтажу летних веранд. На разбор конструкций рестораторам отводится две недели. До 15 ноября летние кафе должны быть демонтированы и убраны на зиму до следующего сезона», - приводит слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского РИАМО.

Кроме того, эксперт отметил, что в конце ноября спецслужбы проинспектируют столичные заведения. В случае выявления недемонтированных конструкций будут приняты меры по принудительному демонтажу. В частности, нарушителям грозят штрафные санкции в размере 150 тысяч рублей. В случае повторного выявления нарушения — 300 тысяч рублей.