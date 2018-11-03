Московского школьника, который общался с архангельским террористом, задержали ещё на трое суток

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-03T15:57:11+03:00

Во время обыска у подростка нашли детали взрывного устройства. Фото: Информационно-аналитический портал Национального антитеррористического комитета

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Сегодня, 3 ноября, в Пресненском суде Москвы продлили срок задержания столичного школьника Кирилла К., у которого дома нашли детали взрывного устройства. Как выяснили следователи, подросток активно общался с 17-летним Михаилом Жлобицким, который взорвал себя 31 октября в архангельском управлении ФСБ. Сам Жлобицкий погиб. Ещё трое сотрудников получили ранения.

В отношении Кирилла возбудили уголовное дело по двум статьям - 222.1 «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ» и 223.1 «Незаконное изготовление оружия».

Ходатайство следствия об аресте рассматривали в Пресненском суде. И так как подозреваемый несовершеннолетний - в закрытом режиме.

- Срок задержания продлили на 72 часа, - сообщили «КП» в пресс-службе суда. - То есть до 14.50 6 ноября.

Вполне возможно, за это время следователи найдут доказательства, которые позволят арестовать юного революционера. У восьмиклассника также изъяли все электронные носители - ноутбук, телефон, флэшки. Их сейчас тщательно изучают.

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Продолжается расследование теракта, который произошёл 31 октября в управлении ФСБ Архангельска. Напомним, 17-летний Михаил Жлобицкий пустил в действие самодельную бомбу, в результате чего погиб и тяжело ранил трёх сотрудников (подробности).

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Сотрудники ФСБ сегодня днем нагрянули с обыском в одну из квартир на северо-западе Москвы. Тушино. Улица Свободы. Как сообщили «КП» источники в правоохранительных органах, обыск связан со взрывом в Архангельске. Напомним, 30 октября 17-летний радикал Михаил Жлобицкий пришел в здание местного управления ФСБ с самодельной бомбой. В результате взрыва сам малолетний террорист погиб, трое сотрудников ФСБ получили ранения (подробности).