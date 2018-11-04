В Москве во время пожара в гараже частного дома погиб человек

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-04T10:05:14+03:00

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Около шести часов утра воскресенья, 4 ноября, в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Лермонтовской. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен гараж и мансарда, которые примыкают к дому.

- Из помещений жилого частного дома были спасены четыре человека, - сообщили «КП» дежурные пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар был ликвидирован в течение часа. Во время разбора завалов в гараже было обнаружено тело человека. Его личность устанавливаю сотрудники полиции. Кроме того, на месте ЧП работают эксперты, которые выясняют причины возгорания.

По предварительным данным, очагом возгорания стал гараж.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 29 октября произошел пожар на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве. Вечером 31 октября вспыхнуло расселенное шестиэтажное здание в центре столицы. Старинную постройку с деревянными перекрытиями тушили несколько часов.