В Москве умер известный бас-гитарист Роман Гринев

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-04T17:30:06+03:00

Поклонник не верят, что он мог свести счеты с жизнью

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В воскресенье, 4 ноября не стало талантливого музыканта, бас-гитариста Романа Гринева. Его тело нашли около многоэтажного жилого дома в центре Москвы. Он скончался на 42-м году жизни. Поклонники его творчества не хотят верить в версию о том, что музыкант мог свести счеты с жизнью.

- Трудно поверить в случившееся. В этот роковой момент он был один. Никто не знает, что на самом деле произошло, - рассказал друг музыканта Константин Власов.

Похороны состоятся 6 ноября. Роман Гринев был известным джазовым бас-гитаристом, являлся сооснователем группы FusionPort, выступавшей на таких фестивалях, как "Усадьба Jazz", "Пустые холмы". Регулярно он давал сольные концерты на различных площадках в Москве и других городах. За месяц до смерти 3 октября музыкант стал жертвой нападения уличных хулиганов. Его не только избили, но и украли гитару, которой он очень дорожил. Потерю он перенес как личную драму.