Москвичей ждет аномально теплый ноябрь

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-06T11:13:32+03:00

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Теплая погода без осадков порадует во вторник, 6 ноября, жителей столицы. Столбик термометра поднимется до 9 градусов выше ноля. Скорость ветра составит 2 метра в секунду.

По данным Росгидромета, теплая погода продержится всю неделю. Кратковременный дождь ожидается только в субботу. Остальные дни погода будет сухой и достаточно солнечной.

Температура воздуха днем будет держаться на отметке в плюс 5-7 градусов, что является нормой для середины октября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил телеканалу RT, что в этом году ноябрь станет аномально теплым.

По словам Тишковца, ожидаемое количество солнечных дней нетипично для этого времени года.

"Количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели. Сам снежный покров ляжет скромным слоем в 2–4 сантиметра в конце ноября", - пояснил специалист.