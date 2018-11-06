2018-11-06T13:46:19+03:00
Москва

В Москве построят два медицинских центра для детей

Новые многопрофильные клиники появятся в Центральном и Восточном округах столицы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве откроются два новых детских медцентраВ Москве откроются два новых детских медцентра
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В Москве планируется построить две новые многопрофильные детские клиник. Они будут расположены в Центральном и Восточном округах города. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Уточняется, что новые медицинские центры появятся по адресу: улица Делегатская, владение 9 и улица Нижняя Первомайская, владение 70, строение 1. Сейчас здесь уже располагаются медучреждения, однако когда здесь появятся новые корпуса, площадь клиник вырастет с 50 тысяч квадратных метров до 88 тысячи квадратных метров, передает сетевое издание m24.ru.

Стоит отметить, что Эпилептологический центр на Нижней Первомайской улице станет первым в стране, где специалисты начнут использовать нейрохирургические методы. Новое оборудование позволит централизовать все этапы диагностики, лечения и реабилитации пациентов с эпилепсией, передает РИАМО.

Проект застройки в скором времени будет вынесен на согласование.

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