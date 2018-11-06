Движение по Кутузовскому проспекту ограничили до 2 декабря

6 Нояб. 14:03 2018-11-06T14:04:16+03:00

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Москвичей предупреждают об ограничениях, вводимых на Кутузовском проспекте. Движение на одном из участков дороги будет затруднено до 2 декабря.

Как сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы, ограничения ввели из-за строительства Калининско-Солнцевской линии метро.

«Движение на участке Кутузовского проспекта от д. 2/1, корп. 1А до д. 4/2 ограничено по 2 декабря в связи со строительством Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена», - сообщили сетевому изданию m24.ru в информационном центре.

Известно, что движение ограничат в два этапа. До 30 ноября будет круглосуточно закрыта одна полоса в сторону области. А 1 и 2 декабря с 1:30 до 4:30 перекроют одну полосу в сторону центра.