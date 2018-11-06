В промзоне «Западный порт» откроется новое место отдыха около Москвы-реки

6 Нояб. 15:37 2018-11-06T15:37:29+03:00

В ней разместят набережные, сады и велодорожки

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В 2020 году в столице появится новая общественная зеленая зона около Москвы-реки. Мэр Сергей Собянин утвердил проект планировки территории бывшего завода «Электромагнитное поле», ограниченной Северным дублером Кутузовского проспекта, Москвой-рекой, улицей Кульнева и улицей 1812 года. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Участок промзоны «Западный порт» площадью 23,25 гектара, в котором пройдет реконструкция, находится в районе Дорогомилово Западного округа города. Сейчас эту землю используют под склады и мелкое производство. По проекту вместо бывшего завода «Электромагнитное поле» построят жилой комплекс площадью 149,1 тысяч квадратных метров. При этом создадут необходимую социальную инфраструктуру - учебный центр площадью 22,4 тысячи «квадратов» с детсадом на 200 мест и школой на 460 мест. Рядом разместят полуподземный паркинг на 1254 машино-места.

По словам Сергея Левкина, на месте бывшей промышленной площадки появятся новые зеленые зоны, а также пройдет благоустройство берега Москвы-реки. Здесь откроют общественные набережные, скверы, бульвары, парки, сады, велодорожки, поставят фонари, лавочки, урны. В новом квартале построят проезды, площади, автомобильные дороги и пешеходные тротуары, пешеходные переходы, набережные, искусственные сооружения, велодорожки и пункты проката, обновят инженерные коммуникации.

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