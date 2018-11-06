2018-11-06T17:16:09+03:00
Происшествия

Два человека погибли в подмосковном ДТП

Авария произошла в Раменском районе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковном ДТП погибли два человекаВ подмосковном ДТП погибли два человекаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В подмосковной аварии погибли два человека. Столкновение двух автомобилей на 137 километре автодороги А-107 в Раменском районе Московской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 11:28 в Раменском районе на 137 километре автодороги А-107 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии два человека погибли», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

О причинах происшествия не сообщается. Стражи порядка начали проверку по факту происшествия.

Министерство транспорта Московской области напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и призывает быть более внимательными. Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по август 2018 года снизился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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