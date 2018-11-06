2018-11-06T19:35:07+03:00
Общество

Главреда «Эха Москвы» прооперировали в Москве

Алексей Венедиктов снова перенес операцию на почке
Алена Басавина
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Алексей Венедиктов снова перенес операцию на почкеАлексей Венедиктов снова перенес операцию на почкеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» перенес двухчасовую операцию.

Госпитализация понадобилась известному журналисту для хирургической операции на почке. Об этом Венедиктов рассказал ТАСС.

По словам главрела, под наркозом он провел два часа. Сейчас он чувствует себя нормально. Также Венедиктов поделился, что больничная обстановка напомнила ему о детских годах.

"Все более-менее. Два часа под наркозом, привязан к капельницами и катетерам. Первый укол... после школы. За 45 лет. Детство возвращается", - сказал журналист.

Напомним, что ранее Венедиктов уже был госпитализирован. В октябре 2018 года из-за острой боли в почке он на карете скорой помощи был доставлен в одну из столичных клиник. Тогда операция тоже прошла успешно, о чем Венедиктов рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

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