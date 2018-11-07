Москвичку зарезали в лифте
Московские следователи разбираются в убийстве, которое произошло в лифте одного из домов на улице Знаменские садки.
На юго-западе столицы жильцы многоэтажки обнаружили соседку, которая была мертва. Причины смерти не вызывали сомнений – женщину убили. Вскоре на место прибыли полицейские и следователи.
- ЧП случилось 6 ноября. Тело женщины 1966 года рождения обнаружили жильцы дома. При осмотре на теле погибшей насчитали более 10 ранений, - сообщается на сайте следственного управления СКР по Москве.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, могут пролить свет на убийство.
Телеканал РЕН ТВ на своем сайте разместил видео с камеры наблюдения. Предположительно на ролике запечатлены подозреваемые. Это двое мужчин, которые зашли в подъезд сразу за жертвой, сообщает газета «Известия».