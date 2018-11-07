Москвичку зарезали в лифте

7 Нояб. 12:41 2018-11-07T12:42:23+03:00

Сейчас на месте работает полиция Фото: Иван ВИСЛОВ

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Московские следователи разбираются в убийстве, которое произошло в лифте одного из домов на улице Знаменские садки.

На юго-западе столицы жильцы многоэтажки обнаружили соседку, которая была мертва. Причины смерти не вызывали сомнений – женщину убили. Вскоре на место прибыли полицейские и следователи.

- ЧП случилось 6 ноября. Тело женщины 1966 года рождения обнаружили жильцы дома. При осмотре на теле погибшей насчитали более 10 ранений, - сообщается на сайте следственного управления СКР по Москве.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, могут пролить свет на убийство.

Телеканал РЕН ТВ на своем сайте разместил видео с камеры наблюдения. Предположительно на ролике запечатлены подозреваемые. Это двое мужчин, которые зашли в подъезд сразу за жертвой, сообщает газета «Известия».