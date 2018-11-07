2018-11-07T13:25:48+03:00
Москва

Новую ветку московского метро построят к 2023 году

На Коммунарской линии откроются 10 станций
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве построят новую линию метроВ Москве построят новую линию метроФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве планируют построить новую ветку метрополитена уже к 2023 году. Коммунарская линия общей протяженностью около 22 километров соединит станции «Севастопольский проспект» и «Столбово» на юго-западе города. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.

На Коммунарской линии будут размещены 10 станций метро: «Севастопольский проспект», «Академическая», «Улица строителей», «Улица Новаторов», «Университет Дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Коммунарка», «Столбово», - приводит слова главы департамента Андрея Бочкарева РИАМО.

Предполагается, что станция «Севастопольский проспект» будет соединена со станцией Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская». Далее пересадки будут на станции «Академическая» на Калужско-Рижскую линию и на станции «Улица Новаторов» на Большую кольцевую линию, которая в настоящее время также находится на этапе строительства.

На территории «новой» Москвы станция «Столбово» образует пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии, передает сетевое издание m24.ru.

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