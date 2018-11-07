2018-11-07T13:58:04+03:00
Московская жизнь

В столице построят жилой дом из золотого и черного кирпича

Двор сделают приватным, с детскими площадками и местами отдыха
Светлана ВОЛКОВА
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Архитекторы проекта вдохновлялись русским авангардом и творчеством супрематистовАрхитекторы проекта вдохновлялись русским авангардом и творчеством супрематистов
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В Южном округе Москвы на Хавской улице планируют построить жилой дом, облицованный золотым и черным кирпичом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект восьмиэтажного здания согласован Москомархитектурой.

- Архитекторы проекта вдохновлялись русским авангардом и творчеством супрематистов, экспозицией Последней футуристической выставки картин «0,10» и работами Каземира Малевича, - сказал Сергей Кузнецов. - Основная задача авторов - создание единого узнаваемого образа. Сочетание черного глянца, золота и красного придает зданию уникальность и узнаваемость. Как ранее отмечал мэр столицы Сергей Собянин, благодаря градостроительной политике Москва с каждым годом становится интереснее для строителей, архитекторов, для ее горожан.

Фасады из черного глянцевого кирпича представляют собой сплошную ровную стену с окнами разного размера, размещенными на разной высоте в зависимости от назначения помещения. Заглубления окон изменяются по высоте. Золотые фасады сделаны в виде сплошной ровной стены с ровной сеткой больших окон.

Жилой дом состоит из трех восьмиэтажных корпусов, соединенных единой стилобатной частью и подземным паркингом. Главный вход для жильцов откроют со стороны Хавской улицы. Из просторного лобби можно будет выйти ко всем трем восьмиэтажным корпусам и в приватные внутренние дворы. На первом этаже - вестибюль, нежилые помещения и служба эксплуатации. Здесь же выставят в коммерческую продажу и квартиры двух типов. Одни - с повышением отметки пола до полутора метров, выходящие окнами на Хавскую улицу. Другие - с собственной небольшой террасой, выходящие окнами в приватный двор. На минус первом этаже - подземная автостоянка на 74 машиноместа. Общая площадь здания - более 11 тысяч квадратных метров.

Участок вокруг дома озеленят и поделят на три части - открытый благоустроенный двор с навесом перед главным входом и два небольших приватных двора с площадками для игр и отдыха. У каждого двора будет свой дизайн.

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