В Москве женщины составляют больше половины слушателей курсов для предпринимателей

7 Нояб. 14:49 2018-11-07T14:50:20+03:00

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Большая часть (55,6%) посетителей образовательных занятий для предпринимателей в столице составляют женщины. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, ссылаясь на данные опроса ГБУ «Малый бизнес Москвы». Опрос проводился в апреле - августе 2018 года. В нем приняли участие 7 тысяч человек.

Как отметила Наталья Сергунина, предпринимательская активность среди женщин растет из года в год, и это глобальный тренд.

- Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве, - около 39%, а среди руководителей юридических лиц их уже - почти треть, - сказала Наталья Сергунина. - У женской аудитории в столице есть устойчивый интерес к развитию собственного дела. И правительство города в рамках своих компетенций поддерживает стремление женщин к предпринимательской активности. Речь идет, в частности, о бесплатных образовательных программах, финансовой и имущественной поддержке.

Согласно опросу, проведенному ГБУ «Малый бизнес Москвы», 42% посетителей (обоих полов) образовательных курсов младше 35 лет. Возраст 29% респондентов - от 36 до 45 лет, от 46 лет и старше - 20%.

Напомним, ГБУ «Малый бизнес Москвы» вместе с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы постоянно проводит образовательные встречи по бизнес-тематикам. Каждый действующий или будущий предприниматель может выбрать событие, актуальное именно для него. Спикерами выступают ведущие бизнес-тренеры и эксперты в различных сферах предпринимательства. Этой осенью открылись курсы по безопасности и охране труда и тренинги об изменениях в законодательстве, регулирующем бизнес, которые проходят на лучших образовательных площадках Москвы.

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