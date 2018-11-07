В столице на акцию против рака молочной железы пришли более 10 тысяч человек

7 Нояб. 15:46 2018-11-07T15:46:56+03:00

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Во время акции к Международному дню борьбы против рака молочной железы (отмечается ежегодно во всем мире 15 октября) бесплатный онкоскрининг прошли более 10 тысяч москвичек. С 15 по 31 октября в любом из более чем 100 медицинских учреждений столичного Департамента здравоохранения пациентки могли проконсультироваться с онкологом-маммологом, сделать маммографию и УЗИ молочных желез.

- За две недели онкоскрининг прошли более 10 тысяч москвичек - это на 15% больше, чем в прошлом году, - рассказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Пациенткам до 35 лет делали УЗИ, женщинам старшего возраста - маммографию. В итоге 100 женщин с подозрением на рак груди направлены в онкологические диспансеры по месту жительства для дополнительного обследования и лечения. Еще у тысячи пациенток выявлены узловые доброкачественные образования, а у более, чем четырех тысяч обследованных женщин обнаружены фиброзы (уплотнения соединительной ткани). Они направлены на дополнительное обследование и лечение в поликлиники по месту жительства.

«Рак молочной железы - не только самая распространенная форма злокачественных заболеваний у женщин, но и одна из тех, что наиболее успешно излечивается при своевременно установленном диагнозе, - отметил главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. - Например, на ранней стадии удается полностью вылечить 98% пациенток. Именно поэтому критически важное значение имеет ранняя диагностика рака молочной железы, проводить которую необходимо до того, как у женщины появятся беспокоящие ее симптомы».

Напомним, столичный Департамент здравоохранения постоянно проводит акции по профилактике и диагностике онкологических болезней. К примеру, в сентябре завершился очередной этап масштабной программы «Я выбираю здоровое будущее!». Москвичи могли сдать анализ на рак предстательной железы и предрасположенность к раку молочной железы и яичников. За два с половиной месяца кампании в ней участвовали 118 тысяч человек. Кроме того, в восьми городских поликлиниках и диагностических центрах проходит пилотный проект «Скрининг рака молочной железы» для раннего выявления бессимптомного рака молочной железы. Принять участие в программе могут женщины в возрасте от 50 до 69 лет. Пилотный проект продлится до марта 2019 года.

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