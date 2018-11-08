Пожарные справились с огнем на московском заводе «Компрессор»

СЕГОДНЯ 09:05 2018-11-08T09:13:39+03:00

Пожарные справились с огнем на заводе "Компрессор". ФОТО: ГУ МЧС Волгоградской области

Горела продукция в картонной таре на стеллажах производственно- административного здания

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Спасатели справились с возгоранием на московском заводе «Компрессор». Огонь вспыхнул в производственно-административном здании.

Сообщение о пожаре на производстве поступило дежурному МЧС около 6 часов утра. На 2-й улице Энтузиастов в Москве горело одно из помещений завода.

Спустя час прибывшим на место пожарным расчетам удалось справиться с огнем. Пока причины возгорания не установлены.

По предварительной информации площадь пожара составила не более пяти квадратных метров. Обошлось без пострадавших, сообщает Пятый канал.

Сайт kp.ru рассказывал, что накануне днем в Екатеринбурге загорелся завод радиоэлектроники «Вектор». Тушить его приехало 17 пожарных машин и 48 сотрудников МЧС.

Позже появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, что черный дым поднимается от крыши здания. По предварительной версии у завода загорелась кровля.