Пожарные справились с огнем на московском заводе «Компрессор»
Спасатели справились с возгоранием на московском заводе «Компрессор». Огонь вспыхнул в производственно-административном здании.
Сообщение о пожаре на производстве поступило дежурному МЧС около 6 часов утра. На 2-й улице Энтузиастов в Москве горело одно из помещений завода.
Спустя час прибывшим на место пожарным расчетам удалось справиться с огнем. Пока причины возгорания не установлены.
По предварительной информации площадь пожара составила не более пяти квадратных метров. Обошлось без пострадавших, сообщает Пятый канал.
Сайт kp.ru рассказывал, что накануне днем в Екатеринбурге загорелся завод радиоэлектроники «Вектор». Тушить его приехало 17 пожарных машин и 48 сотрудников МЧС.
Позже появилось видео, снятое очевидцами. На нем видно, что черный дым поднимается от крыши здания. По предварительной версии у завода загорелась кровля.