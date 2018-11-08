В Москве пройдет выставка «Мир глазами зодчих-2019»

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-08T12:14:25+03:00

Сергей Собянин, вручая премии города в области архитектуры и градостроительства в июле этого года, особо отметил важность профессии архитектора для облика Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свои работы представят как молодые, так и опытные градостроители

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С 29 января по 12 февраля 2019 года в «Доме на Брестской» в центре Москвы пройдет художественная выставка «Мир глазами зодчих». Накануне открытия конгрессно-выставочного сезона 2019 года продолжается прием работ от практикующих градостроителей для будущей экспозиции и печатного каталога. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, «Мир глазами зодчих» - это выставка, в которой столичные архитекторы раскрывают все грани своей творческой профессии. Их идеи воплощаются в живописи, графике, фотографии, в прикладном искусстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин, вручая премии города в области архитектуры и градостроительства в июле этого года, особо отметил важность профессии архитектора для облика Москвы. Кроме того, мэр отметил, что важно не только возводить уникальные архитектурные объекты, но и делать каждый микрорайон украшением города и комфортным для жильцов. Сергей Собянин подчеркнул, что москвичи стали более требовательными к тому, что строят в городе.

- «Дом на Брестской» - это место встречи старых друзей, - сказал Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ». - Мы очень рассчитываем, что в грядущем году с нами вновь будут авторы, которые экспонируют свои работы в рамках проекта на протяжении многих лет. А «Мир глазами зодчих-2019» это семнадцатая по счету выставка. Ждем и дебютантов - особенно, молодых практикующих градостроителей.

Учреждение выступает организатором выставки - при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы. Экспозиция выставки «Мир глазами зодчих-2019» разместится в зале интерактивной карты Москвы в «Доме на Брестской». Ознакомиться с freetime-творчеством градостроителей в дни работы выставки сможет любой москвич и гость столицы бесплатно. Вход свободный.

Кроме того, на официальном сайте «Дома на Брестской» (www.dom6.ru) будет опубликована электронная версия каталога работ участников выставки. Планируется к изданию и печатный вариант. Заявки принимаются до 23 ноября 2018 года включительно. Обо всех условиях участия в выставке «Мир глазами зодчих-2019» можно узнать по телефону - (495) 650-34-42.

В 2018 году более шестисот работ от ста двадцати авторов составили экспозицию «Мира глазами зодчих». Выставка работала в течение двух недель. Каждый день посмотреть экспозицию приходили в среднем от восьмидесяти до ста человек.

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