В Битцевском лесу экологи обнаружили ласку

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-08T12:26:55+03:00

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В природно-историческом парке «Битцевский лес» специалисты «Мосприроды» Департамента природопользования Москвы обнаружили зверька семейства куньих - ласку. Она охотно позировала и очевидцы успели сделать несколько фото.

- Ласка - хищник, интенсивный обмен веществ заставляет их неустанно охотиться, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Их рацион в основном состоит из синантропных грызунов - обыкновенной полевки, домовой или полевой мыши и серых крыс. Это помогает регулировать численность грызунов и улучшает санитарную обстановку в городе. После удачной охоты зверек некоторое время отдыхает, частенько прямо в норе съеденного им же «хозяина» и вполне комфортно себя чувствует, пользуясь системой лабиринтов мышей.

В столице ласка обитает на большинстве природных территорий. При этом животное находится под охраной экологов и занесено в «Красную книгу Москвы».

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