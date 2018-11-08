Для предпринимателей в столице открылись онлайн мастер-классы известных бизнесменов

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-08T12:45:38+03:00

Теперь любой предприниматель сможет бесплатно и в удобное время посмотреть мастер-классы и выступления известных бизнесменов

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На сайте московской образовательной площадки для малого бизнеса «Онлайн-академии МБМ» открылся новый раздел PRO_live. Теперь любой предприниматель сможет бесплатно и в удобное время посмотреть мастер-классы и выступления известных бизнесменов.

- Проект «Онлайн-академия малого бизнеса Москвы» мы запустили в июле этого года для поддержки и начинающих, и действующих предпринимателей, - рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. - Это современный и популярный образовательный формат. Заниматься можно онлайн, что очень удобно. Учениками академии уже стали 6 тысяч человек.

В разделе PRO_live сейчас опубликованы три видео. Среди них - мастер-класс «Личный бренд своими руками» основателя и учредителя консалтинговой студии NCS, бизнес-консультанта Нарине Миансарян; семинар «Ресторан на прокачку» ресторатора, директора и совладельца Traveler’s Coffee и кафе Bamboo Алексея Гресько; мастер-класс «Выбор правильных сотрудников и построение эффективной команды» вице-президента Союза деловых людей Александра Малыгина. Раздел будет постоянно пополняться.

Напомним, «Онлайн-академия МБМ» - образовательный проект правительства Москвы для начинающих и опытных предпринимателей. Занятия в онлайн-формате посвящены продажам, анализу рынков, маркетингу, менеджменту, финансам, правовым основам, стратегии и личной эффективности. Слушателям доступны две программы обучения - Start и Progress. В открытом доступе представлено 13 курсов, 26 модулей и 78 видеоуроков, созданных успешными предпринимателями и бизнес-тренерами.

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