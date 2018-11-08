Врачи Морозовской больницы проведут прием пациентов в районных поликлиниках

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-08T12:55:22+03:00

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В ноябре врачи Морозовской детской больницы Департамента здравоохранения Москвы проведут дни открытых дверей в районных поликлиниках для детей с врожденными и приобретенными пороками развития.

Прием проведут детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.

С сентября специалисты Морозовской детской больницы принимают пациентов в городских поликлиниках. За два месяца акции врачей посетили более 420 маленьких пациентов. Более 120 из них получили направление на плановую госпитализацию в Морозовскую больницу.

Врачи продолжат принимать пациентов в поликлиниках Департамента здравоохранения Москвы до конца года. Попасть на прием можно без предварительной записи и направлений. С собой нужно принести полис ОМС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина РФ для родителей, а также при наличии медицинские выписки и результаты анализов. При необходимости пациенту назначат госпитализацию в Морозовскую детскую больницу.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

В больнице имени Филатова открылось новоеотделение медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы. Врачи занимаются восстановлением пациентов после мозгового инсульта.

- Больница имени Филатова входит в городскую инсультную сеть, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы. - Теперь здесь есть все условия для оказания полного цикла медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения- от проведения экстренных операций методом тромбоэкстракции до реабилитации и восстановления речевых и двигательных функций, а также психологической помощи. Более двух тысяч человек ежегодно получают в больнице помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения.

Новое отделение вошло в состав единой неврологической службы, на базе которого теперь проводится и лечение, и первые два этапа реабилитации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Такая система обеспечивает преемственность и мультидисциплинарный подход к лечению. Занятия с каждым пациентом проводят невролог, логопед, инструктор лечебной физкультуры, психолог и физиотерапевт. По словам Валерия Вечерко, главного врача городской больницы имени Филатова, новое отделение оснащено аппаратом с обратной биологической связью для восстановления работы рук, комплексом тренажеров для восстановления утраченных функций парализованных конечностей, мелкой моторики и координации. Отделение рассчитано на реабилитацию 20 пациентов одновременно. Для граждан России такая помощь бесплатна - она входит в систему ОМС.