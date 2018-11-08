В Подмосковье задержали двух грабителей

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-08T14:23:56+03:00

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Подмосковные стражи порядка задержали двух мужчин, которые подозреваются в ограблении частного дома. Ими оказались москвичи в возрасте 32 и 33 лет.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного отделения МВД, домушники

повредили стекло и пробрались внутрь частного дома на Каменной улице в Подольске. Воры похитили ювелирные украшения, ценные вещи, наличные деньги и дорогую технику. В общей сумме грабители нанесли ущерб более, чем на сто тысяч рублей, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции задержали грабителей. Во время обыска, в доме одного из подозреваемых был найден револьвер и семь патронов к нему. На злоумышленников уже заведено уголовное дело, каждому из них грозит от двух до десяти лет тюремного заключения. В настоящее время мужчины находятся под арестом, пишет сайт argumenti.ru.