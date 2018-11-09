В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы
Пожар в подмосковной Балашихе вспыхнул утром 9 октября. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 6:50 утра.
К тому моменту, как спасатели прибыли на место, огонь успел распространиться на площади в 500квадратных метров.
- Пожар возник в нежилом помещении на улице Саввинская, 12, - сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
41 человек личного состава и 12 единиц техники задействованы в тушении возгорания.
По предварительной информации, пожар вспыхнул на втором этаже в цехе по производству
пластмассы.Людей в помещении нет, информаци о пострадавших пока не поступало.
Возгоранию присвоен второй ранг сложности.
Справиться с огнем удалось к 8:30 утра. Как отметили в МЧС, в цехе находилось очень много порошковой пластмассы, которая при горении сильно чадила и резко пахла.
Общая площадь пожара составила 700 кв.м, а из горящего цеха были эвакуированы 12 баллонов с пропаном и 4 с кислородом.
Огонь повредил станки для отливки пластмассовых изделий.
Сайт kp.ru сообщал, что в прошлом году в Балашихе горел один из цехов старейшей ткацкой фабрики, которая знаменита тем, что занимается пошивом пуант, в том числе для Большого театра.