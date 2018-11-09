В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-09T09:09:59+03:00

С огнем борются несколько пожарных расчетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огонь распространился на площади в 500 кв.метров

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Пожар в подмосковной Балашихе вспыхнул утром 9 октября. Сообщение на пульт дежурного МЧС поступило в 6:50 утра.

К тому моменту, как спасатели прибыли на место, огонь успел распространиться на площади в 500квадратных метров.

- Пожар возник в нежилом помещении на улице Саввинская, 12, - сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

41 человек личного состава и 12 единиц техники задействованы в тушении возгорания.

По предварительной информации, пожар вспыхнул на втором этаже в цехе по производству

пластмассы.Людей в помещении нет, информаци о пострадавших пока не поступало.

Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Справиться с огнем удалось к 8:30 утра. Как отметили в МЧС, в цехе находилось очень много порошковой пластмассы, которая при горении сильно чадила и резко пахла.

Общая площадь пожара составила 700 кв.м, а из горящего цеха были эвакуированы 12 баллонов с пропаном и 4 с кислородом.

Огонь повредил станки для отливки пластмассовых изделий.

Сайт kp.ru сообщал, что в прошлом году в Балашихе горел один из цехов старейшей ткацкой фабрики, которая знаменита тем, что занимается пошивом пуант, в том числе для Большого театра.