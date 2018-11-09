В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»

СЕГОДНЯ 13:12 2018-11-09T13:12:27+03:00

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В пятницу, 9 ноября, на Кольцевой линии Московского метрополитена запустили новый тематический поезд «Дальневосточный экспресс». Каждый вагон состава посвящен отдельному региону Дальнего Востока: Камчатскому краю, Чукотскому автономному округу, Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Амурской области, Республике Саха, Магаданской области, Сахалинской области и Приморскому краю. Кроме того, еще один вагон выполнен под лозунгом «Учеба и работа».

«Сегодня поезд идет в рейс по Кольцевой линии. Линия перевозит 600 тысяч человек в сутки. Ежедневно в этом поезде будут ездить 20 тысяч человек. Все они смогут познакомиться с Дальним Востоком ближе. Не только прочитать, что написано в вагоне, но и через мобильное приложение скачать видео и дополнительную информацию об этом регионе», – приводит слова начальника метрополитена Виктора Козловского РИАМО.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что тематический поезд покажет москвичам и гостям города, насколько привлекателен Дальний Восток для путешествий, учебы и работы, передает сетевое издание m24.ru.