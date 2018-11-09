Рекордное число пассажиров перевезло «Мотрансавто» в октябре

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-09T14:00:51+03:00

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За минувший октябрь транспорт ГУП МО «Мострансавто» перевез 45,3 миллиона пассажиров, что стало рекордным показателем месячной статистики, за всю историю существования компании. Примечательно, что позитивная динамика наблюдается на всех направлениях, как городских, так и пригородных.

«Такая динамика зафиксирована на всех направлениях: городских, пригородных и междугородних маршрутах. Постепенно растет и количество пассажиров, отправляющихся от автовокзалов и станций «Мострансавто». С начала года (2018 года – прим. ред.) этими транспортными объектами воспользовались 40,4 миллиона человек. Осенью пассажиропоток традиционно растет, в среднем в будние дни он превышает 235 тысяч человек», – приводит сообщение компании РИАМО.

В компании отмечают, что такого результата удалось достичь благодаря целому комплексу мер. В частности, были закуплены почти две тысячи новых автобусов, внедрены новые сервисы, в том числе для быстрой и удобной оплаты проезда.

Предполагается, что до конца года услугами «Мострансавто» воспользуются около 500 миллионов пассажир, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».