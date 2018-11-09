Стадион «Москвич» реконструируют до конца 2020 года

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-09T14:56:57+03:00

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В ближайшее время на юго-востоке столицы начнется реконструкция футбольного стадиона «Москвич». Ее планируют завершить к концу 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Сейчас уже готов проект реконструкции исторического стадиона «Москвич» и ведутся торги на выбор генерального подрядчика, - заявил Марат Хуснуллин. - По контракту все работы должны быть завершены до конца 2020 года.

По словам главы Стройкомплекса, по проекту реконструкции заменят футбольное поле, построят современную комфортную трибуну для зрителей с навесом, а также обустроят легкоатлетическое ядро.

«Комплекс будет состоять из четырехэтажного здания футбольной трибуны с навесом вместимостью 4,2 тысячи человек, футбольного поля и легкоатлетического ядра, -отметил заместитель мэра. - В здании появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа, административные технические и подсобные помещения. Кроме того, в подвале планируется оборудовать тир. Рядом с комплексом высадят деревья и кустарники.

Стадион станет универсальным спортивным сооружением, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу.

«Стоимость работ по реконструкции стадиона заложена в Адресную инвестиционную программу на 2019 - 2021 годы, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным, -добавил Марат Хуснуллин. - Всего же за это время будет построено 35 спортивных объектов, среди них - 5 футбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) и 2 бассейна».

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