В столице все участники ранней онкодиагностики получили результаты обследований

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-09T16:35:10+03:00

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Столичный Департамент здравоохранения подвел итоги второго этапа программы по ранней диагностике онкологических заболеваний «Я выбираю здоровое будущее!». Ее проводили с 7 июля по 22 сентября. За два с половиной месяца в ней приняли участие 118 тысяч человек - 95 тысяч женщин и 23 тысячи мужчин. Ранее на первом этапе программы (17 - 18 марта) обследования прошли почти 16 тысяч человек, в том числе более 12 тысяч женщин и более 3 000 мужчин.

По словам руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, все участники программы получили результаты обследований. Всего у мужчин выявлено около 1,6 тысячи случаев повышенного уровня ПСА, что не обязательно означает наличие рака. Таких пациентов приглашают на консультацию к урологу и проводят дополнительное комплексное обследование. Сейчас рак предстательной железы впервые выявлен у 156 человек, причем более 80% случаев - на ранней стадии. Пациенты направлены к профильным специалистам для определения тактики дальнейшего лечения. Среди женщин наличие предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников (мутаций генов BRCA1 и BRCA2) выявлено у 362 человек. Все они проходят консультации и необходимые дополнительные комплексные обследования в Клинике женского здоровья Московского клинического научного центра имени Логинова.

- Москвичи всегда проявляют большой интерес к акциям, когда можно быстро и удобно пройти определенный набор диагностических исследований, - отметил Алексей Хрипун. - Мы проводим такие акции регулярно, постоянно расширяя и предлагая жителям новые возможности и форматы. Программа по ранней диагностике наиболее распространенных онкозаболеваний «Я выбираю здоровое будущее» получила много позитивных отзывов. Подобные акции мы будем проводить и в дальнейшем.

К примеру, сейчас проходит пилотный проект «Скрининг рака молочной железы» для раннего выявления бессимптомного рака молочной железы у женщин. С момента старта проекта в марте этого года маммографию прошли более 18 тысяч женщин, из которых у 2,2 тысяч обнаружили изменения на маммографии. Все они направлены на дополнительные обследования. Принять бесплатное участие в обследовании могут женщины от 50 до 69 лет, не проходившие маммографию в течение двух лет, без симптомов заболевания молочных желез - поражения кожных покровов и пальпируемых новообразований, а также при отсутствии онкологических заболеваний в истории болезни. Пилотный проект продлится до 15 марта 2019 года.

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