В Москве назовут лауреатов международной премии в сфере делового туризма

СЕГОДНЯ 15:49 2018-11-09T15:58:56+03:00

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В четверг, 15 ноября, в Москве в третий раз состоится награждение лауреатов международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards. На церемонии отметят достижения и инновации в сфере делового туризма. В России вручение премии проходит при поддержке правительства Москвы. В этом году в списке премии более 300 номинантов. Российские и международные компании борются за победу в 39 номинациях по 5 категориям - «Авиакомпания», «Аэропорт», «Отель», «Направление бизнес-путешественника» и «Арсенал путешественника». Впервые объявят лауреатов по новым специальным номинациям «Лучшая ливрея самолета» и «Лучший travel-блог».

- Наш город - международный финансовый центр, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой для бизнес-форумов и других деловых событий любого уровня, - сказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина. - И Москва заинтересована в проведении такой авторитетной премии. Она объединяет ведущих игроков рынка бизнес-путешествий и позволяет московским компаниям, как, впрочем, и всей столице, показать свой потенциал, свои преимущества в сравнении с зарубежными коллегами.

Как отмечают в столичной мэрии, Москва сегодня занимает первое место среди российских городов по количеству посещений иностранными туристами. Основная часть переговоров проходит в крупных, экономически развитых регионах, и в первую очередь в столице. Инфраструктура Москвы постоянно развивается. Город оснащен не только развитыми авиаузлами, транспортной сетью, кафе, ресторанами и отелями международного класса, но и площадками для проведения крупных деловых мероприятий - международных конгрессов, форумов, конференций.

Лауреатов Business Traveller Awards выбирают сами путешественники, а не жюри или экспертная комиссия. В 2016 году за номинантов проголосовали около 5000 пользователей, в 2017 - уже более 15000.

Впервые международную премию Business Traveller and CIS Awards вручили в Великобритании в 1988 году. За 30 лет существования она завоевала репутацию одной из самых престижных и авторитетных наград в области делового туризма. Сегодня премия проводится в Великобритании, Германии, Польше, США, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока. В России премия проходит в третий раз.

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