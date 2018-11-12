2018-11-12T08:38:07+03:00
Общество

В Москве атмосферное давление побило четвертьвековой рекорд

В ночь с воскресенья на понедельник показатель составил 770 мм.рт.ст.
Ася РОМАНЧУК
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Синоптики обещают москвичам первый снегСиноптики обещают москвичам первый снегФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Синоптики зафиксировали рекордный уровень атмосферного давления, который был отмечен в столичном регионе.

В ночь с 11 на 12 ноября барометры показали отметку в 770 мм.рт.ст.

Это рекордный показатель за последние 25 лет.

- Атмосферное давление в Москве за последние сутки выросло почти на 5 единиц, достигнув экстремально высоких 770 мм рт. столба, - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

До этого максимальный показатель для 12 ноября был зафиксирован в 2993 году, тогда вровень атмосферного давления составил 767 мм рт. ст.

Это не единственный рекорд, который поставила минувшая ночь. Она стала самой морозной с начала осени. К 6 утра температура опустилась до – 6,9 градусов мороза.

К обеду, 12 ноября, воздух начнет теплеть, в некоторых районах столицы будет ноль – минус два градуса. А ближе к вечеру снова станет морозно. Ночь на 13 ноября будет еще холоднее, ожидается температура до -5-7 градусов.

Атмосферное давление будет постепенно снижаться и к 17 ноября упадет на 5-20 единиц, почти приблизившись к норме.

ДО тех пор пока показатель не выросняется, метеозависимые люди могут испытывать пробемы со здоровьем. Врачи предупреждают о головных болях и скачках давления, пишет "Утро.ру".

Мороз и солнце уже тут. А когда снег выпадет? Метеорологи дали прогноз погоды в Москве на 12 - 19 ноября

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