2018-11-12T12:55:57+03:00
Общество

Свободное место: парковку у московских больниц найдут по спецприложению

В столице запустили новую функцию «московский паркинг»
Ася РОМАНЧУК
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В Москве можно будет узнавать о местах для парковки у социальных объектахВ Москве можно будет узнавать о местах для парковки у социальных объектахФото: Анастасия ВАРДАНЯН
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Москвичи знают, как проблематично припарковать машину у медицинского учреждения. Люди опаздывают на прием, нервничают, а все из-за отсутствия свободных машиномест.

Чтобы хоть как-то решить эту проблему, сайт «Московский паркинг» запустил специальную функцию, которая будет показывать наличие свободных мест на бесплатных парковках у больниц и поликлиник. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе парковочного ведомства.

Чтобы воспользоваться новой функцией надо зайти на сайт Московского парковочного пространства или в мобильное приложение «Парковки Москвы», выбрать там раздел «Парковки у социальных объектов» и посмотреть, где есть свободные машиноместа и сколько.

Авторы приложения уверяют, что поиск занимает всего несколько секунд.

Также, данные о свободных парковочных местах у медучреждений Москвы можно узнать в едином контакт-центре «Московский транспорт», пишет газета "Известия".

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