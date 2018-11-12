Свободное место: парковку у московских больниц найдут по спецприложению
Москвичи знают, как проблематично припарковать машину у медицинского учреждения. Люди опаздывают на прием, нервничают, а все из-за отсутствия свободных машиномест.
Чтобы хоть как-то решить эту проблему, сайт «Московский паркинг» запустил специальную функцию, которая будет показывать наличие свободных мест на бесплатных парковках у больниц и поликлиник. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе парковочного ведомства.
Чтобы воспользоваться новой функцией надо зайти на сайт Московского парковочного пространства или в мобильное приложение «Парковки Москвы», выбрать там раздел «Парковки у социальных объектов» и посмотреть, где есть свободные машиноместа и сколько.
Авторы приложения уверяют, что поиск занимает всего несколько секунд.
Также, данные о свободных парковочных местах у медучреждений Москвы можно узнать в едином контакт-центре «Московский транспорт», пишет газета "Известия".