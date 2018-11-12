Число каршеринговых машин в Москве достигло 13,5 тысяч

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-12T13:48:29+03:00

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Автопарк столичного каршеринга вырос до 13,5 тысяч автомобилей. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«В городе сейчас 13,5 тысяч автомобилей в системе каршеринга. Потенциал рынка, который сегодня наблюдается и оценивается экспертами, колеблется от 20 до 25 тысяч автомобилей. Мы уверены, что при таких темпах развития машин будет больше, эта тенденция пока сохраняется», - приводит слова эксперта РИАМО.

Кроме того, Пронин отметил, что в городе на сегодняшний день работает порядка 50 тысяч автомобилей такси, которые ежедневно переводят порядка 760 тысяч пассажиров. По словам чиновника, сервис подвергся большой реформе, благодаря чему с 2011 года был легализован почти весь теневой сегмент.

Официальные службы такси стали удобнее благодаря оперативности подачи машины. Сейчас время ожидания такси по городу в среднем составляет пять минут, пишет сетевое издание m24.ru.