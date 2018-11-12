Почти 47 тысяч браков заключили жители Подмосковья с начала года

СЕГОДНЯ 14:25 2018-11-12T14:25:25+03:00

При этом разводов в регионе зафиксировано 28 тысяч

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За январь-октябрь 2018 года в Московской области зарегистрировано 46,7 тысяч браков. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова. При этом с начала года в регионе было зафиксировано 28,5 тысяч разводов. Это примерно в полтора раза меньше, чем браков.

Зампред отметила, что в Подмосковье активно ведется работа по сохранению института семьи, в области работают специализированные центры, которые помогают супругам сохранить отношения в трудный период жизни.

«Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра семьи, в них с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. В среднем в год на базе этих центров проводится свыше 750 занятий», - приводит слова Забраловой телеканал «360».

Добавим, что в 2017 году в регионе было зарегистрировано 58,5 тысяч браков и зафиксировано 34,7 тысяч разводов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».