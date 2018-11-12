В бывшей промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-12T15:44:17+03:00

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Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы о проекте планировки территории в районе Хорошово-Мневники. В реорганизуемой промзоне построят новое здание Хорошевского районного суда площадью 14 тысяч квадратных метров, а также жилье и «социалку». Общая площадь участка составит 23,41 гектара.

- В этом месте находятся в основном склады и боксовые гаражи, - рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Мы планируем снести около 5 тысяч квадратных метров построек, сохранив вдоль 3-й Хорошевской улицы пожарное депо, библиотеку, объект компании «Ростелеком» и несколько других сооружений коммунального и транспортного обслуживания.

По его словам, на освободившемся месте построят жилье общей площадью 65,4 тысячи квадратных метров, детсад на 100 мест, учебный корпус на 300 мест, многоуровневый гараж на 300 машиномест, досугово-рекреационный центр, а также новое здание Хорошевского районного суда площадью 14 тысяч квадратных метров.

Проект поделили на три этапа. Инвестор возведет жилье. Здание суда будет построено за счет федерального бюджета. А город возьмет на себя строительство школы на 300 мест и проездов к зданию суда. Как ранее сообщал Сергей Левкин, всего с начала 2018 года в промзонах построили 37 различных сооружений общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Среди них - 18 жилых домов, пять объектов социальной инфраструктуры, в том числе один лечебно-оздоровительный корпус, два детских сада, две школы, три административно-деловых центра. Кроме того, построены 11 сооружений коммунально-складского, жилищно-коммунального назначения, транспорта.

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