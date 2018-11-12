2018-11-12T15:41:35+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Подмосковье

Трагедия произошла на базе отдыха в Раменском районе
Ася РОМАНЧУК
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Двухлетняя девочка утонула на базе отдыха в ПодмосковьеДвухлетняя девочка утонула на базе отдыха в ПодмосковьеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двухлетняя малышка утонула на базе отдыха в Подмосковье. Малышка гуляла одна, и, судя по всему, сорвалась в воду. Выбраться девочка не смогла.

Тело ребенка обнаружил 28-летний отец. Мужчина отправился искать ребенка, а когда обнаружил дочку, вызвал скорую помощь.

Прибывшие на место врачи только констатировали смерть. К тому времен девочка была мертва уже более получаса.

Как именно оказалось так, что ребенок был без присмотра, теперь разбираются следователи

- Все случилось на территории базы отдыха «Северка» в Раменском районе Подмосковья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщают подробности в следственном комитете региона.

Первым делом будут проверены действия родителей крохи, приезжих из Таджикистана, сообщает сайт "Дни.ру".

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