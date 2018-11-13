ЦОДД призвал автомобилистов осмотрительнее выбирать место для парковки
Сегодня в столице будет ветрено. Из-за неблагоприятных погодных условий Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов, что нужно внимательнее выбирать места для парковки.
В Twitter-аккаунте организации указано, что во вторник, 13 ноября стоит воздержаться от парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Не исключено, что порывы ветра могут повредить их, возможно падение.
К тому же, аккуратнее нужно быть на дорогах
По данным Гидрометцентра, днем, 13 ноября, порывы ветра в Москве достигнут 15 м/с, а температура воздуха будет в отрицательных значения: -2 градусов.
Ночь обещает быть холодной, мороз до -8 и сильный ветер, пишет газета «Известия».
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что теперь дорожников нельзя ругать за то, что они делают асфальт в мороз и снег. Росавтодор официально разрешил укладывать дорожное покрытие при минусовой температуре и легких осадках.