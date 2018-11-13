Таксист распылил газовый баллончик пассажирке в лицо

13 Нояб. 12:14 2018-11-13T12:14:38+03:00

Москвичка пожаловалась на таксиста, распылившего ей в лицо газовый баллончик Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Московские полицейские ищут таксиста, который распылил газовый баллончик в лицо пассажирке. Жалобу на хулигана написала молодая женщина.

К правоохранителям обратилась москвичка, 1987 года рождения. По словам пострадавшей, вечером 5 октября она вызвала такси и поехала по делам. В дороге у нее произошел словесный конфликт с водителем.

На почве чего возникла ссора, пока не сообщается. В какой-то момент мужчина достал газовый баллончик и распылил в лицо пассажирке.

- Все случилось районе Третьяковского проезда, дом 2. В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Главка.

Сейчас полицейские проводят доследственную проверку. Если слова женщины подтвердятся, то водителя такси ждет уголовное дело. Полицейским так же предстоит уточнить, почему пострадавшая обратилась за помощью так поздно, сообщает ФАН.