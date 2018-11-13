Собянин утвердил правила поддерживающего ремонта жилых домов реновации

13 Нояб. 13:10 2018-11-13T13:10:31+03:00

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Сегодня, 13 ноября, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил постановление о поддерживающем ремонте пятиэтажек программы реновации. По документу префектуры округов теперь обязаны проводить охранно-поддерживающий ремонт домов, не включенных в региональную программу капремонта. В основном это дома из программы реновации.

Напомним, по закону со дня включения дома в программу реновации его вычеркивают из программы капремонта, а собственники квартир освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт.

«Однако с учетом планируемых сроков программы реновации (15 лет), между включением дома в программу и фактическим расселением может пройти достаточно длительное время, - отмечают в столичной мэрии. - Наделение префектур полномочием по проведению охранно-поддерживающего ремонта позволит содержать эти дома в исправном техническом состоянии и обеспечивать комфорт проживания граждан вплоть до момента расселения».

С 2019 года в городском бюджете будут выделяться специальные суммы для поддерживающего ремонта домов реновации. Кроме этого, по новому документу префектуры вправе принимать решения и проводить капремонт в жилых домах в случае аварий и других чрезвычайных ситуаций в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии. Это позволит упорядочить и ускорить проведение ремонта в подобных экстренных случаях.

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