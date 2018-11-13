Снежный покров в Москве появится ближе к концу ноября

13 Нояб. 13:58 2018-11-13T13:58:13+03:00

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Снежный покров на улицах столицы образуется не раньше последних чисел ноября. Синоптики прогнозирует небольшой снегопад уже в эти выходные, однако, скорее всего, грядущие осадки будут незначительными и не смогут покрыть тротуары города ровным снежным слоем.

В столичном метеобюро добавили, что даже если в ближайшие дни осадков выпадет больше, чем предсказывают синоптики, тротуары Москвы обработают реагентами против гололеда, и москвичи все равно пока не увидят снега.

Кроме того, метеорологи отмечают, что на этой неделе погоду в городе определяет антициклон, который несет плюсовую температуру. Кроме того, с начала следующие недели действие антициклона в столице только усилится, передает сайт argumenti.ru.

А вот к концу месяца погода может измениться, и в преддверии зимы москвичи смогут увидеть первые сугробы.

"Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября", – приводит сообщение метеорологического бюро сетевое издание m24.ru.