В столице статус «Московский врач» будут получить врачи-эндоскописты

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-14T08:22:34+03:00

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Список специальностей, по которым вручается статус «Московский врач», продолжает расширяться. В ноябре первый этап добровольных оценочных процедур начнут проходить врачи-эндоскописты. Контрольные материалы для теоретических и практических испытаний разработали эксперты Департамента здравоохранения Москвы совместно с преподавателями профильных кафедр столичных медицинских вузов.

- Эндоскопические методы сегодня широко применяются как в диагностике, так и в хирургии самых различных заболеваний, - отметил руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - При этом они относятся к наиболее перспективным направлениям, поскольку не просто обладают высокой эффективностью, но и минимально травматичны для пациента. От врача эндоскописта требуется не только умение работать с самым современным инструментарием и ювелирная точность действий, но и широкий профессиональный кругозор. Именно эти навыки можно будет продемонстрировать участникам проекта «Московский врач», в котором теперь представлены 24 специальности.

По его словам, в столичных стационарах и поликлиниках работает 454 врача эндоскописта. В некоторых клиниках с помощью эндоскопических исследований выполняется более 70 процентов всех оперативных вмешательств. Причем эта цифра постоянно растет.

Напомним, статус «Московский врач» столичные власти утвердили в апреле 2017 года для объективной оценки профессионального уровня и стимулов для непрерывного повышения квалификации врачей. Сейчас обладатели статуса «Московский врач» есть практически среди всех специальностей, включенных в проект. Каждому специалисту с таким званием ежемесячно дополнительно к окладу выплачивается 15 тысяч рублей по системе грантов правительства Москвы.

Статус можно получить по нескольким специальностям при условии фактической работы по ним. При этом доплату дадут за каждую специальность. Проект не ограничен во времени. Подать заявку на участие и получить более подробную информацию можно в специальном разделе на сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru).

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