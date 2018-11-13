На Киевском шоссе проведут реконструкцию развязки с Родниковой улицей

13 Нояб. 14:44 2018-11-13T14:45:27+03:00

На участке появятся съезд, тоннели и подъезды к ним

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Развязку Киевского шоссе на пересечении с Родниковой улицей реконструируют. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, новые участки помогут улучшить транспортную доступность станции метро «Саларьево» и одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ).

- Развитие транспортной инфраструктуры в целом - очень важное направление политики мэра Сергея Собянина, - отметил Сергей Кузнецов. - Строительство ТПУ и связанной с ними системы дорог, парковок и маршрутов общественного транспорта всегда внимательно прорабатывается. Именно так город может лучше регулировать транспортные потоки и уменьшить нагрузку на центральные районы.

Во время реконструкции участка планируют построить четыре сооружения. Три из них - тоннели и подъезды к ним. Два тоннеля длиной около 30 и 10 метров станут частью съезда с Родниковой улицы на Киевское шоссе в северном направлении. Еще один тоннель будет частью дороги, ведущей с Киевского шоссе на боковой проезд, улицу районного назначения. Его длина составит 28 метров.

Самым длинным сооружением станет съезд с Родниковой улицы в сторону станции метро «Саларьево». Маршрут длиной более 100 метров пройдет над уже существующим съездом с Киевского шоссе.

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