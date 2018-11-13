Новая школа на 550 мест появится в Южном Чертаново
Новая школа появится в южном округе Москвы. Строительство объекта планируется на месте старой застройки — двух нежилых зданий. Об этом рассказали в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
Земельный участок площадью 3,06 гектара расположен в районе Южное Чертаново. Он граничит территорией школы №924 и детским садом №854.
«Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы для территории, расположенной по адресу: улица Газопровод, владение 5. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – цитирует слова Княжевской РИАМО.
Отмечается, что новая школа рассчитана на 550 учеников. Здание будет четырехэтажным, общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров. В школе кроме классов разместятся мастерские, спортивный и актовый залы, а также столовая, информационный центр, библиотека и медиатека, пишет сетевое издание m24.ru.