На берегу канала имени Москвы откроют храм Николая Чудотворца

СЕГОДНЯ 08:27 2018-11-14T08:27:04+03:00

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В Тушине на улице Лодочной на берегу канала имени Москвы строится большой каменный храм Николая Чудотворца. Со временем он станет святыней московских речников. Сейчас строительство храма завершается. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В храмовом комплексе установлен центральный купол с освященным крестом, окна и двери. С фасадов здания уже сняли строительную сетку. Стены богато украшены лепниной в стиле древнерусской Владимирской школы и фасадной плиткой с декоративными узорами. Изначально храм и задумывался похожим на Дмитриевский собор в городе Владимире. При отделке применяются орнаменты интерьера и экстерьера, стилизованные под конец 14 века. Сейчас в главном храме ведутся штукатурные работы, а на приходском доме внутренняя отделка только началась. В следующем году планируют завершить благоустройство. В июне 2019 храм будет полностью готов к открытию.

Депутат Госдумы, советник Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин рассказал, что не случайно освящение храма ориентировочно намечено на первое воскресенье будущего июля 2019 года, в день, когда страна отмечает день работников морского и речного флота. Храмовый комплекс фактически готов, обеспечен теплом водой и электричеством. До его завершения остались небольшие объемы отделочных работ.

Для сбора денег на восстановление церквей, вошедших в программу-200, создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. От Стройкомплекса Москвы программу строительства храмов в столице курирует руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

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