2018-11-14T13:33:26+03:00
Москва

Каток в парке Горького откроют 22 ноября

Ледовая площадка будет работать до 10 марта
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Каток в парке Горького откроется через неделюКаток в парке Горького откроется через неделюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве 22 ноября состоится открытие катка в парке Горького. В этом году ледовую площадку оформят в индустриальном стиле. Для создания необходимой атмосферы у входа будет установлена неоновая конвейерная лента, а рядом с катком появится декоративная фабричная труба. Павильоны проката будут оформлены под производственные цеха, а в центре площадки разместят инсталляцию из тысячи подсвечивающихся труб.

«Летом парк Горького отметил 90-летие, но на этом мы решили не закрывать юбилейную тему и превратили каток в «Фабрику счастливых людей». Именно так охарактеризовал парк английский писатель Герберт Уэллс во время своего визита в 1934 году. На нашей зимней «фабрике» будет много цвета, света и музыки, а главным «продуктом» станут положительные эмоции», — приводит слова директора парка Марины Люльчук РИАМО.

Церемония открытия пройдет с 19:00 примерно до полуночи. Приобрести билеты на торжественное мероприятие можно будет на сайт парка.

Отмечается, что залитая искусственным льдом площадка будет работать до 10 марта, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

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