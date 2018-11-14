ВДНХ готовится к зимнему музейному сезону

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-14T17:34:18+03:00

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В среду, 5 декабря, на ВДНХ стартует зимний музейный сезон. Его открывают четыре новых экспозиции. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Самарский областной художественный музей представит знаковые полотна российских художников. Музей Булгакова расскажет об эволюции творчества знаменитого писателя. Конкурсный проект ВДНХ «ВЗЛЕТ» посвящен хрупкости жизни. А выставка из фонда Александра Васильева удивит экстравагантностью моды 80-х.

- Две выставки продолжают инициированную ВДНХ уникальную программу межмузейного обмена «Резидент», - отметила Наталья Сергунина. - Впервые свое собрание знаковых полотен русских мастеров, включая Айвазовского, Репина и Серова в Москву привезет Самарский областной художественный музей. Еще одна масштабная экспозиция посвящена творчеству Михаила Афанасьевича Булгакова. В нее войдут рукописи, личные вещи, письма и фотографии из архивов и музеев Москвы и Петербурга.

Ранее в рамках проекта «Резидент» на ВДНХ уже прошли выставки Екатеринбургского музея изобразительных искусств и государственного музея Маяковского. На новой выставке «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея», подготовленной ВДНХ совместно с музеем, в павильоне «Рабочий и колхозница» покажут шедевры из коллекции музея. Это образцы русского изобразительного искусства с первой половины ХVIII века до 70-х годов XX века - от светского портрета до авангарда и соцреализма. Посетители увидят более 130 произведений живописи и графики, а также часть знаменитого собрания восточного искусства музея - миниатюры, панно, посуда из коллекции искусства Китая, Японии, Индии XVIII - XIX веков.

Еще одна экспозиция зимнего сезона - «Гламур 80-х. Из Фонда Александра Васильева». Гости узнают о броском и эпатажном этапе в моде ХХ века. В павильоне № 16 «Гидрометеорология» выставят более 50 моделей одежды и около сотни аксессуаров, созданных ведущими кутюрье мира, в числе которых Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Balmain и другие. Дополнят экспозицию фотографии и журналы тех лет.

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