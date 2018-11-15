2018-11-15T13:58:52+03:00
Общество

«Аэроэкспресс» в новогодний период перевезет детей за 1 рубль

Под такую акцию попадают только дети в возрасте до 14 лет.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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С 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года "Аэроэкспресс" вводит льготные билеты для детей.С 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года "Аэроэкспресс" вводит льготные билеты для детей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новогодний бонус подготовила компания «Аэроэкспресс» для своих самых юных пассажиров. Дети в возрасте до 14 лет смогут путешествовать на столичных аэроэкспрессах всего за 1 рубль. Период акции будет действовать с 1 декабря 2018 по 15 января 2019 года.

- Период проведения акции мы выбрали не случайно – это предпраздничные дни, в школах начинаются новогодние каникулы. В это время традиционно увеличивается количество пассажиров, путешествующих с детьми. В связи с этим в этом году мы решили сделать новогодний бонус для москвичей и гостей столицы, отправляющихся в поездку всей семьей – проезд для юных пассажиров в возрасте до 14 лет включительно всего за 1 рубль, – рассказала генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Стоит напомнить, что для детей до 5 лет проезд вообще является бесплатным. Главное - предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка.

КОНКРЕТНО

Как воспользоваться правом проезда по цене 1 рубль?

- Необходимо предъявить документ, удостоверяющий возраст ребенка, сотрудникам компании в терминалах «Аэроэкспресс» в аэропортах и на вокзалах. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса и действует на всех направлениях «Аэроэкспресс», - рассказали в компании перевозчика.

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