2018-11-15T14:16:14+03:00
Москва

В Москве через 5 лет планируется запустить беспилотные поезда метро

Составы хотят пустить по Кольцевой ветке
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московском метро запустят беспилотные поездаВ московском метро запустят беспилотные поездаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Столичные власти хотят в течение пяти лет запустить в городском метро беспилотные поезда. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он добавил, что она сегодняшний день проект находится на начальной стадии разработки.

«Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий. Сейчас мы находимся на развилке, в поиске технологических решений. Идея наша такая: у нас есть Кольцевая линия метро, которая в день перевозит 650 тысяч пассажиров, наш план - в течение пяти лет именно на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов», - приводит слова заммэра РИАМО.

Напомним, что в апреле 2018 года правительство утвердило дорожную карту, которая включает в себя, в том числе, и развитие технологий беспилотного транспорта.

Так, в 2019 году беспилотные поезда планируется запустить на Московском центральном кольце (МЦК). Первое время транспорт будет курсировать по маршруту в пилотном режиме, передает сетевое издание m24.ru.

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