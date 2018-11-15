В Подмосковье за ночь вор ограбил два дома

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-15T14:58:54+03:00

В Подмосковье грабитель обокрал два дома за одну ночь Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В подмосковном Одинцово неизвестный за ночь ограбил сразу два частных дома. Грабитель похитил украшения на общую сумму два миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Накануне ночью в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением о том, что в его дом в подмосковном Одинцове, проник неизвестный и похитил ювелирные украшения на общую сумму 225 тысяч рублей», – приводит сообщение ведомства РИАМО.

Позже стало известно, что в полицию обратилась еще одна потерпевшая. Женщина 1963 года рождения рассказала, что в ту же ночь ее тоже ограбили. У жительницу Одинцово пропали ювелирные изделия на сумму 1,8 миллиона рублей.

По каждому обращению возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка занимаются поиском преступника, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».