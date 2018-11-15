В Москве открывается выставка проектов памятника «Строителям Москвы»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-15T15:45:41+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в 17.00 в залах здания Союза архитекторов России (Гранатный переулок, 12) открывается выставка в рамках Всероссийского открытого конкурса по лучшему решению концепции монументально-архитектурной композиции «Строителям Москвы».

- Всего на конкурс было прислано около 30 заявок, но участие в выставке в итоге подтвердили только 20 соискателей, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Заседание жюри, которое по решению заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина возглавит Сергей Лёвкин, состоится 22 ноября.

"В этот день пройдет экспертиза представленных проектов, после чего жюри вынесет свое окончательное решение, - пояснил Сергей Левкин. - Перед конкурсантами стоит довольно сложная задача - не только создать собирательный образ строителей разных эпох, но и корректно вписать его в пространство будущего сквера "Строителей Москвы". Он появится на пересечении Большой Никитской улицы и Большого Кисловского переулка".

Напомним, конкурс проводится Союзом московских архитекторов при поддержке благотворительного Фонда ветеранов строителей Москвы.

В жюри, помимо Сергея Лёвкина, будут работать председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, председатель «Фонда ветеранов строителей Москвы» Рафаил Родионов, а также представители Департамента культурного наследия, общественные деятели и специалисты в области современного искусства.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет 23 ноября в 17.00. Ожидается, что кроме победителя, который затем будет превращать виртуальный проект в реальный памятник, члены жюри объявят имена обладателей трех денежных премий. Выставка конкурсных работ продлится до 30 ноября. Вход свободный.

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