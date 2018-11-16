2018-11-16T11:11:01+03:00
Происшествия

Москвичке зажало ногу между поездом и платформой в метро

У пассажирки закружилась голова и она провалилась в проем между составом и бетонным перекрытием
Ася РОМАНЧУК
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Москвичке зажало ногу в метроМосквичке зажало ногу в метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рано утром в московском метро произошло ЧП. Пострадала молодая девушка, которая ехала на работу.

У пассажирки закружилась голова, когда она выходила из вагона. В итоге девушка оступилась, и ее нога провалилась между составом и платформой. Выбраться самостоятельно москвичка не смогла. Только с помощью пассажиров и работников станции девушку удалось вызволить из ловушки.

В Московском метрополитене подтвердили, что происшествие было в 8:45 утра на станции «Ленинский проспект». Травмы получила девушка, лет 25-30 на вид.

По словам руководителя пресс-службы УВД на метрополитене Алексея Мышляева, девушка ехала на работу. На выходе из поезда ей стало плохо. Из-за головокружений она оступилась и ее нога попала в проем между платформой и вагоном, сообщает телеканал «360».

Пока о состоянии здоровья девушки не известно. Сразу после случившегося она жаловалась на острую боль в ноге. Очевидцы сообщают, что пострадавшая долго лежала на платформе в шоковом состоянии и не могла встать.

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